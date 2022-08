Investita mentre attraversa la strada, grave una donna di 76 anni

PORDENONE. Stava attraversando via Montereale per raggiungere il grande parcheggio dell’ospedale, di fronte al bar Interno 59, quando è stata investita da un’auto che proveniva dal centro di Pordenone: si trova ora ricoverata in gravi condizioni una donna di 76 anni, con il bacino fratturato, un’importante emorragia interna e probabilmente la necessità di subire un intervento chirurgico.

La conducente della Fiat Panda che l’ha travolta è una signora di 75 anni, che non si è proprio accorta dell’attraversamento dell’altra persona, secondo le prime testimonianze a una decina di metri dalle più vicine strisce pedonali.

L’impatto è stato particolarmente violento e molti dei numerosi passanti che in quel momento – erano circa le 9.30 del mattino di martedì 9 agosto – camminavano in zona, sono accorsi per prestare i primi soccorsi all’infortunata e hanno chiamato il numero unico d’emergenza.

Sul posto sono accorsi in breve un’ambulanza e un’automedica dal vicino ospedale e una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi del caso e stabilire con precisione la dinamica dell’incidente, anche grazie alle testimoniante di chi ha visto la scena con i propri occhi.