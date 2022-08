Rubate e abbandonate in giro per la città: a Udine rimosse dalla polizia locale 45 biciclette

UDINE. Nella giornata di martedì 9 agosto gli agenti della polizia locale hanno effettuato il recupero delle biciclette segnalate come abbandonate sul territorio del Comune di Udine. «Quello dell’abbandono delle biciclette - ha commentato il sindaco Pietro Fontanini - diventa un vero e proprio problema per la comunità, sia perché spesso si tratta di veicoli rubati, sia perché l’accumulo degli stessi va a creare una situazione di degrado e impedisce ai chi sua le due ruote di poter usufruire delle rastrelliere che il Comune mette a disposizione dei cittadini».

Nel dettaglio, sono stati rimossi quarantacinque velocipedi, quindici dei quali smaltiti come rottami, e un monopattino elettrico. I restanti veicoli sono stati portati all’Ufficio Rapporto con il Pubblico. «Desidero ringraziare gli agenti della polizia locale per questo intervento e per l’impegno con cui quotidianamente presidiano il nostro territorio mantenendolo il più possibile sicuro e decoroso», conclude Fontanini.