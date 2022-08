Scontro tra una moto e un’auto: un ferito

TARVISIO. Un motocociclista ferito. È il bilancio dell’incidente verificatosi attorno alle 15.30 di martedì 9 agosto lungo la strada statale 54, a Tarvisio.

Per cause ancora da accertare, ad entrare in collisione sono state un’automobile e, appunto, la motocicletta sulla quale viaggiava l’uomo che, in seguito all’urto, è caduto a terra rimediando diversi traumi.

La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero del 118. Il ferito, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Si sono registrati rallentamenti al traffico veicolare nella zona, per il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso.