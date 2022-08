Emergenza siccità, anche il lago di Braies si ritira: la siccità ridisegna il 'paesaggio da cartolina'

Si è parlato del Lago di Braies in questi giorni, soprattutto per la visita di Ilary Blasi che si è concessa una vacanza sulle Dolomiti. Ma nell'estate della grande siccità, la notizia più importante è che anche le acque di questo lago si ritirano. Nonostante le violente precipitazioni che hanno interessato venerdì 5 agosto l'area tra la Valdaora, la Val Badia e Val di Fassa causando gravi danni e numerose colate di fango, il livello del lago appare nettamente più basso rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare. Il paesaggio è ben diverso dall'immagine da cartolina che tutti si aspettano di vedere in questo posto incantevole raggiungibile dalla Val Pusteria.Per arrivare all'acqua bisogna camminare almeno una decina di metri in più. La palafitta da cui si accede per prendere i barchini è completamente scoperta, con il fronte del lago indietreggiato parecchio.Anche il lago di Braies dunque fa da specchio alla grave situazione di carenza idrica, a cui violenti episodi temporaleschi - per la loro natura molto circoscritti - difficilmente possono rimediare. Video di Stefano De Nicolo / Local Team

01:30