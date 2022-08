Colpito da un infarto in malga, volontari del Soccorso alpino lo salvano grazie a un defibrillatore presente nella struttura

RESIA. Salvato dalla prontezza dei presenti e dalla presenza nelle vicinanze di un defibrillatore. Una dimostrazione pratica dell’utilità di un dispositivo Dae a portata di mano la si è avuta ne pomeriggio di mercoledì 10 agosto quando, verso le 15.20, un uomo del 1956 ha subito un arresto cardiaco improvviso mentre si trovava nei pressi di malga Coot, nel Comune di Resia (ogni giorno in Italia 165 persone subiscono un arresto cardiaco improvviso). In questi casi il fattore tempo è determinante per la sopravvivenza della vittima, in quanto se non si eseguono alcune manovre – alla portata di tutti - dopo 10-12 minuti la probabilità di sopravvivenza senza danni neurologici devastanti è trascurabile.

In questo caso, invece, i testimoni (formati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare in

quanto volontari del Cnsas) hanno prontamente attivato telefonicamente il 112 ricevendo le

istruzioni pre arrivo (Ipa) da parte dell’Infermiere in turno, con indicazioni a recuperare il defibrillatore più vicino (che era collocato fortunatamente a circa 20 metri di distanza dal luogo dove l’uomo aveva accusato il malore) e ad iniziare le compressioni toraciche esterne, guidate e assistite appunto dall’infermiere esperto via telefono. Dopo meno di un minuto il defibrillatore era già stato connesso alla vittima, indicando la necessità di erogare una

scarica elettrica per interrompere la fibrillazione ventricolare che aveva provocato l’arresto

cardiaco improvviso (statisticamente il 70 % degli arresti cardiaci improvvisi extra ospedalieri

esordisce con questa aritmia maligna, ma ancora trattabile) l’operatore sul posto ha quindi erogato lo shock elettrico e immediatamente dopo ripreso le compressioni toraciche, ottenendo una ripresa dei segni vitali (movimenti e respiro) al termine di 2 minuti di compressioni toraciche.

All’analisi successiva, infatti, il defibrillatore non indicava la necessità di ulteriori terapie elettriche.

Nel frattempo la Sores aveva attivato l’elisoccorso di Udine, unitamente all’ambulanza della postazione di Chiusaforte, in supporto alle operazioni.

Il paziente, raggiunto dal rianimatore dell’elisoccorso, è stato quindi stabilizzato e trasportato

all’ospedale di Udine in condizioni sufficientemente stabili, data la situazione, dove sono in corso ulteriori accertamenti e cure.

Questo evento rappresenta la messa in pratica esemplare della “catena della sopravvivenza”, che costituisce una metafora utile per comprendere quali sono le manovre e azioni decisive per ottenere il miglior esito in termini di sopravvivenza dall’arresto cardiaco improvviso non traumatico:

1) formazione della popolazione mediante corsi Blsd dedicati ai laici;

2) informazione sulla ubicazione dei defibrillatori in modo da renderli prontamente fruibili al

bisogno;

3) attivazione precoce del Nue 112 e della Sores;

4) inizio precoce delle compressioni toraciche, guidate dall’operatore Sores (istruzioni pre

arrivo);

5) posizionamento precoce del defibrillatore sul torace della vittima e eventuale erogazione

dello shock;

6) prosecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare guidate fino all’arrivo dei soccorsi sanitari;

7) Ricovero in ospedale dedicato alle vittime dell’arresto cardiaco con equipe multidisciplinare esperta nella gestione delle fasi successive della malattia.

Ma come si è reso fattibile l’evento di Resia?

Il concorso finanziario di alcuni sponsor (Primacassa – Friulovest banca e Zkb banca)

unitamente al supporto logistico del Cnsas Fvg e formativo da parte della Federazione

Medico Sportiva Italiana, con il coordinamento di Sores ha permesso di posizionare

in 31 siti montani della nostra regione un kit composto da defibrillatori e kit emorragia per garantire le manovre salva vita da parte dei presenti formati al riguardo (First Responders)

in caso di arresto cardiaco improvviso o emorragia potenzialmente fatale. Il progetto –

primo in Italia a quanto è dato sapere – ha previsto anche l’erogazione dei corsi di formazione Blsd e Stop the Bleed ai volontari gestori o comunque residenti nelle zone dei

rifugi (complessivamente formati 300 volontari).

L’elenco delle strutture dotate dei kit con la geolocalizzazione e la capacità di attivazione dei soccorsi , in attesa dell’intervento del 118, è ovviamente gestito e noto alla Sores tramite il

proprio sistema informatico, ma entro la fine dell’anno verrà reso disponibile al pubblico tramite una App specificamente costruita per queste finalità.