La tripla di Sherrill: «Old Wild West arrivo e voglio vincere»

UDINE. Un giocatore straniero che sta per arrivare e un altro ancora da prendere. All’Apu i giorni che precedono il raduno del 16 agosto sono piuttosto intensi, anche perché c’è grande attesa attorno alla squadra bianconera e alle mosse che restano da fare sul mercato.

IL SALUTO DI SHERRILL

Ieri sui social network dell’Apu è arrivato il saluto ai tifosi da parte del primo americano ingaggiato per la stagione alle porte. Khesun Sherrill, che si trova a Cleveland (sua città natale) e indossa già una t-shirt Apu, ha mandato questo messaggio al popolo udinese: «Ciao tifosi di Udine! Sono veramente entusiasta per l’inizio della nuova stagione, lavoreremo forte per vincere il campionato.

Non vedo l’ora di vedervi, ormai manca pochissimo». L’esterno della North Carolina è atteso a Udine martedì mattina: avrà giusto il tempo di disfare i bagagli e di riposare qualche ora, poi si aggregherà ai suoi nuovi compagni di squadra per il raduno Apu Old Wild West, fissato per le 18 al palasport Carnera.

TUTTO SU BRISCOE

La nuova stagione inizierà con un’Apu ancora incompleta. La società, infatti, ha deciso di puntare tutto su Isaiah Briscoe, a costo di aspettare settembre. Il profilo è considerato quello giusto, in grado di rendere ulteriormente competitiva una squadra già forte con il roster attuale.

L’ex Orlando Magic è disposto a sposare il progetto bianconero, ma con un occhio continua a guardare all’Nba e confida in una chiamata per giocarsi le sue chance fra i pro. Un gioco delle parti che andrà avanti per qualche altra settimana, poi si dovranno tirare le somme, in un senso o nell’altro: Udine intanto attende con fiducia.

Non trova riscontro, invece, la voce circolata ieri di un imminente accordo con il playmaker argentino Gaston Whelan. Il giocatore è stato offerto all’Apu dal suo agente, ma la reazione in casa udinese è stata piuttosto fredda. La pista, tra le altre cose, non è percorribile perché contrariamente a quanto trapelato Whelan non è in possesso del passaporto italiano e un eventuale tesseramento comporterebbe l’utilizzo del secondo visto a disposizione. Non è solo Udine a non avere fretta di chiudere il roster.

In serie A2 ci sono altre sette squadre ancora incomplete: Assigeco Piacenza, Stella Azzurra e Juvi Cremona cercano il secondo straniero, Forlì, Ravenna, Rieti e Nardò non hanno neppure ingaggiato il primo e sembrano aspettare i saldi di fine estate.