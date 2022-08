Moderna ed ecosostenibile: la nuova scuola a Udine è realtà

Alessandro Cesare

La costruzione di via Aspromonte è quasi pronta e verrà consegnata a fine mese. A impatto zero, è costata 4,8 milioni di euro, I primi a entrare saranno gli studenti del Marinelli, poi quelli del Malignani, dello Zanon e del Percoto. Siamo entrati nel cantiere della nuova scuola, ecco le immagini in anteprima e tutte le peculiarità della struttura (Video di Alessandro Cesare)

01:41