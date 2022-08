Covid, il bollettino in Fvg: 821 positivi, 5 decessi

Nella giornata di giovedì 11 agosto la Regione ha annunciato che sono state accertate in Friuli Venezia Giulia 821 positività al Covid da 5.356 tamponi.

Nel dettaglio 173 positività da 2.226 tamponi molecolari e 648 da 3.130 tamponi antigenici. Inoltre sono stati registrati 5 decessi: 4 a Trieste e 1 a Udine. In terapia intensiva sono ricoverate 3 persone, 236 negli altri reparti.

L’incidenza su 7 giorni (per 100 mila abitanti) è pari a 471,1.

I dati sono stati comunicati dalla direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 463.620 positività, mentre i decessi sono stati 5.296.