Esce di strada con l’auto e rimane incastrato nell’abitacolo

Incidente lungo la A28, tra la fiera di Pordenone e Cimpello, nel pomeriggio di giovedì 11 agosto. Per cause in corso di accertamento un’auto è uscita di strada, finendo contro il guard rail.

I vigili del fuoco hanno liberato con le pinze elettriche il passeggero che è poi stato stabilizzato dal personale sanitario giunto in ambulanza e successivamente elitrasportato all'ospedale di Udine. Sul posto la Polizia Stradale e personale di Autovie.