Moto contro una bici, ferita una donna

BUDOIA. Incidente sulla strada regionale 31, in direzione di Budoia a poca distanza dalla nuova rotonda che separa la strada dalla regionale 52 che da Castello d’Aviano scende verso Vigonovo.

Coinvolte nello scontro una moto, con alla guida un cittadino americano, e una bici con in sella una donna che pedalava verso Budoia.

La donna, sbalzata dalla bicicletta, finita nel fosso è stata portata in ambulanza all’ospedale di Pordenone.

Solo escoriazioni a un braccio per il motocilista. Sul posto per accertare le cause dell’incidente sono intervenute la polizia locale di Fontanafredda che ha proceduto a raccogliere le testimonianze dei testimoni dell’incidente, avvenuto in un tratto di strada privo di ciclabile.

