Qualche parola di troppo poi lo scontro, rissa tra una ventina di ragazzi al Civiform

CIVIDALE. Dallo screzio verbale a un principio di rissa, fortunatamente stroncato sul nascere grazie al tempestivo intervento del personale in servizio: nella struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati annessa al Civiform si sono vissuti attimi di tensione nella serata di mercoledì, quando durante la cena si è innescato un battibecco che ha provocato la formazione di due gruppi contrapposti, di diversa etnia, coinvolgendo complessivamente una ventina di ragazzi.

Gli operatori sono però riusciti, come detto, a calmare gli animi e a riportare la calma relativamente in fretta, evitando che lo scontro degenerasse e provocasse conseguenze serie: sono state comunque chiamate sul posto le forze dell'ordine, dai cui accertamenti è emerso che uno dei giovani coinvolti era in possesso di un coltello - di quelli utilizzati in mensa -, sequestrato.

A differenza di quanto avvenuto in precedenti occasioni, nessuno dei protagonisti della zuffa è rimasto ferito.