Va a vendere due orologi di lusso e glieli rubano

TARCENTO. Mette in vendita su un sito online specializzato due orologi di lusso, un Rolex del valore di 16 mila euro e un Vacheron Constantin da 6 mila euro ma viene derubato da un finto acquirente.

La truffa, l’ennesima, viaggia ancora una volta online.

È successo mercoledì pomeriggio, attorno alle 15, nel comune di Tarcento.

Un uomo di 52 anni, residente a Ravenna, in Emilia Romagna, nei giorni scorsi aveva messo in vendita due orologi di sua proprietà su un sito di annunci.

Il cinquantaduenne è stato contattato da un uomo, un friulano secondo quanto si è appreso, che si è fin da subito finto interessato all’acquisto.

I due, il venditore e l’acquirente, si sono dati appuntamento a Tarcento.

Mercoledì pomeriggio, alle 17, il cinquantaduenne si è presentato sul posto puntuale, come concordato telefonicamente, con i due orologi. Il finto acquirente, dopo aver chiesto di vedere il Rolex e il Vacheron Constantin, approfittando di un momento di distrazione da parte del venditore ravennate, si è allontanato con una scusa dal luogo dell’incontro con in tasca i due orologi, facendo in breve tempo perdere le sue tracce.

Il cinquantaduenne, quando si è reso conto di essere stato derubato, ha immediatamente chiamato i carabinieri per denunciare l’accaduto.

I militari dell’Arma stanno svolgendo indagini per risalire all’identità del friulano. Il bottino ammonta in tutto a 22 mila euro.

Le forze dell’ordine, a fronte di un notevole aumento delle truffe online anche in regione, invitano i cittadini alla massima prudenza nell’utilizzo dei siti di annunci.

I carabinieri raccomandano di prestare sempre particolare attenzione anche quando si decide di vendere oppure di acquistare merce online.

Per quanto concerne gli acquisti che vengono effettuati sul web, lo scorso anno sono stati chiusi alcuni siti internet che avevano tratto in inganno centinaia di persone convinte di aver concluso ottimi affari.

Vanno sempre controllati anche i prezzi, evitando di acquistare merce che è soggetta a eccessivi rincari. Attenzione, infine, anche alla pubblicità ingannevole.