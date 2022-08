A1, blocca il treno alta velocità , scende e lancia sassi contro le auto: bloccato con il taser

Un 22enne di origine egiziana ha tirato il freno a mano del treno alta velocità Reggio Calabria- Milano, ha iniziato a percorrere la strada che costeggia l'autostrada A1 all'altezza di Casalpusterlengo e a lanciare sassi contro le auto: il bilancio è di una trentina di veicoli colpiti, tre le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non serio. Il giovane, in forte stato di alterazione, prima di essere immobilizzato con un taser si è ferito di striscio alla gola con un taglierino. E' stato portato in ambulanza e ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Codogno. E' piantonato dai poliziotti in attesa che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti in accordo con la procura.

