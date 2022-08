Maltempo, alluvione a Scilla: fango e detriti trascinano le automobili in mare

Una bomba d'acqua si è abbattuta su tutta l'area tirrenica del Reggino, dove è caduta un'intensa pioggia accompagnata da raffiche di vento e da centinaia di fulmini e tuoni. A Scilla le strade si sono trasformate in fiumi di fango che hanno trascinato via le auto in sosta per poi riversarsi in mare. Danni ad alcune abitazioni e sul lungomare. L'ondata di maltempo ha interessato anche altri comuni della zona tirrenica come Palmi. Non si segnalano feriti, ma i danni, come accade ad ogni estate in presenza di precipitazioni brevi ma intense, sono evidenti. A Reggio Calabria una ventina al momento gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e cadute di rami di alberi sulle strade.

01:24