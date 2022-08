Controlli dei vigili nel quartiere Bronx di Pordenone: 94 persone identificate, sono soprattutto ragazzi

Novantaquattro persone identificate, due segnalazioni alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, sette siringhe rinvenute ed elementi utili all’identificazione di persone dedite all’imbrattamento sui muri. È questo il bilancio dei controlli a tappeto svolti dalla polizia Locale di Pordenone – Cordenons nella giornata di ieri giovedì 12 agosto.

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla Sicurezza Urbana e all’antidegrado, la Polizia Locale di Pordenone – Cordenons ha effettuato un controllo capillare e approfondito delle zone sensibili della città. In particolare Piazzetta del Portello, dove nei giorni scorsi erano stati segnalati episodi di degrado urbano con ragazzi giovani intenti a disturbare i passanti con urla e schiamazzi, il centro storico, il parco Querini e la zona dell’ex fiera. In totale novantaquattro persone, perlopiù ragazzi giovani tra i 14 e i 20 anni, sono state identificate e per due di loro, è scattata la segnalazione alla Prefettura.

Alla vista degli agenti un soggetto era parso da subito agitato, nervoso ed aveva inscenato un teatrino a voce alta per eludere i controlli. Alla richiesta degli operatori se detenesse sostanze proibite, lo stesso consegnava spontaneamente alcuni grammi di Hashish. In totale due ragazzi venivano segnalati al Prefetto in qualità di assuntori ed il materiale posto sotto sequestro amministrativo. Altri quattro giovanissimi risultavano gravati da precedenti di Polizia.

Dal racconto di alcune persone controllate e da tracce lasciate sui muri e sulle lettere di Pordenonelegge presenti in Piazzetta del Portello, si ricavavano elementi utili alla probabile identificazione di alcuni autori dei graffiti. Durante gli accertamenti, nella zona denominata popolarmente Bronx, venivano rinvenute cinque siringhe usate, ancora provviste di ago ed altre due venivano raccolte in via Vallona, sul marciapiede. Entrambe le aree venivano bonificate.

Un plauso all’operato della Polizia Locale è arrivato da alcuni negozianti presenti in zona che hanno assistito ai controlli e sono usciti a ringraziare gli agenti per aver blindato la zona con un’organizzazione ben pianificata e volta a garantire la sicurezza.

Il vice Sindaco Emanuele Loperfido: “I miei più vivi ringraziamenti per l’attività della Polizia Locale la quale, con dedizione e costanza, sapientemente coordinata, ha raccolto le necessarie informazioni per svolgere in modo efficace questa operazione, interpretando al meglio le volontà dei cittadini rispetto al ruolo delle Istituzioni: presenza, monitoraggio, identificazione, per garantire quella serenità e sicurezza che fanno di Pordenone una delle migliori città in termini di qualità della vita. Il plauso giunto dai cittadini e dagli esercenti della zona è testimonianza di come si debba proseguire lungo questa strada, cosa che faremo senz’altro, anche con più frequenza, se necessario, quando entro breve il Comando verrà potenziato con 15 nuovi agenti”