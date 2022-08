Da Morricone alla festa di Natale (e aperitivo con Santa Claus): cosa fare a Ferragosto a Lignano

Un fine settimana lungo da ricordare, così bello da alimentare già la voglia di riviverlo, tra un anno. Lignano è pronta per il Ferragosto e per lasciare il segno ancora una volta. Si è partiti ufficialmente già ieri sera, con il concerto di Irene Grandi, e si proseguirà senza sosta ben dopo il 15 agosto. Intanto questa sera l’appuntamento sarà con la grande musica, quella del premio Oscar Ennio Morricone. Il concerto, intitolato al maestro, è un viaggio nella musica del compositore che ha saputo sperimentare, osare, riuscendo a offrire un’atmosfera ancora più evocativa alle immagini di molti film, sottolineando o esaltando ogni fotogramma generando delle emozioni fortissime negli spettatori. A dirigere l’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia sarà il solista nonchè direttore Roberto Fabbriciani che, grazie anche alla presenza del soprano Susanna Rigacci, potrà offrire al pubblico tre fantasie di brani come “Gabriel’s Oboe” dal film “Mission”, “C’era una volta in America”, “Metti una sera a cena”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “La leggenda di 900”, “Per un pugno di dollari”. Il concerto si terrà al Beach Arena Village con ingresso gratuito.

A Lignano tutto esaurito nel week-end di Ferragosto: attesi 200 mila turisti in città sara del sal 13 Agosto 2022 le previsionisara del sal

Per coloro che amano lasciarsi prendere per la gola, sempre questa sera, sarà lo chef Umberto Vezzoli all’Hotel Rex di Lignano Pineta a proporre una serata “Fvg a Km zero” in cui presenterà «l’orto in quattro elementi». L’evento è aperto anche al pubblico. Domenica invece si aprirà con “Un libro… un caffè” alla presenza di Renzo Brollo che presenterà il suo libro “Prima che Lignano cancelli i nostri passi” e poi si andrà dritti all’ora dell’aperitivo che sarà sicuramente festoso e coloratissimo in tutta la città. Nelle spiagge sarà attiva l’animazione, che intratterrà i presenti ma non ci saranno eventi aggiuntivi, perché, questo, è un anno in cui i contagi da Covid restano ancora da monitorare. Il 15 agosto invece scatta “l’operazione Ferragosto” vera e propria. L’appuntamento cardine è quello delle 23.30 quando a Sabbiadoro, da una chiatta in mezzo al mare, partirà lo spettacolo pirotecnico. Come da tradizione, molti hotel della città organizzeranno degli eventi speciali per i loro ospiti che culmineranno con i fuochi. Cene particolari, feste, oppure aperitivi sui terrazzi con vista mare, per godere dello spettacolo senza nemmeno scendere in spiaggia.

Ma prima dei fuochi, alle 18, l’appuntamento è senza dubbio a Pineta, al Tenda Bar. Torna infatti “Il Natale quando arriva arriva” la celeberrima festa a tema che regala un aperitivo in perfetto stile Natale australiano a tutti i partecipanti. Renne, Babbo Natale, regali per i più piccoli, elfi e molto altro faranno la loro comparsa a pochi metri dal mare, con una formula che l’art director Paolo Bartolini ha perfezionato negli anni, fino a renderla davvero irresistibile. Chi non si è mai commosso cantando “Last Christmas” o “All I want for Christmas is you” in maniche corte e circondato da amici in piena estate pensando a quando, con l’arrivo del Natale vero, saranno tutti lontani? L’ingresso è libero.

E per tutti coloro che vogliono un’estate infinita ecco che il 16, sempre a Lignano, ma in questo caso a Pineta, ci sarà “L’incendio del mare” un altro classico che ritorna. Uno spettacolo pirotecnico ancora una volta in mezzo al mare, che lascerà sbalorditi grandi e piccini.