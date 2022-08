Piromane beccato dal drone. Il governatore della Calabria, Occhiuto: "Con il fuoco non scherziamo"

"Anche oggi abbiamo identificato una persona, nel corso di un incendio – nascosta tra le sterpaglie – con in mano una tanica di benzina. Abbiamo video, foto e materiale sufficiente che servirà alle autorità competenti per stabilire la verità. Ricordo a tutti che per i reati ambientali sono previste pene sino all’arresto. Attenzione. Con il fuoco non scherziamo". Così scrive sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per rilanciare la campagna dui sensibilizzazione contro i roghi dolosi. Occhiuto mostra due foto: in un caso si vede un uomo nelle campagne di Cutro, nel Crotonese, con in mano una tanica di benzina, nell'altro l'area ripresa dall'alto in cui si è sviluppato un incendio. Occhiuto chiede "di condividere al massimo questo messaggio, perché tutti devono sapere che da quest'anno in Calabria riusciamo a scovare chi appicca incendi e distrugge la nostra Regione"

01:53