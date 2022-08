Bomba sotto il ponte della Delizia, ripreso il traffico ferroviario e sulla Ss13: l’ordigno conteneva 500 chili di esplosivo

Sono iniziate presto le operazioni di disinnesco della bomba d’aereo americana, modello M-34, rinvenuta nei giorni sul greto del fiume Tagliamento. L’area è stata evacuata e 22 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Per un’ora e mezza stop al traffico ferroviario e lungo la Ss13.

Tutti gli aggiornamenti

Aggiornamento ore 10.30. L'ordigno è stato trasportato sul luogo del brillamento dove è stata scavata una buca. All’interno verrà posizionata una struttura in legno dove viene riposta la bomba.

Aggiornamento ore 9. Sono terminate le operazioni di messa in sicurezza della bomba che ora verrà trasportata nell’area di brillamento. Ripresa la circolazione lungo la Ss13 e del traffico ferroviario.

Disinnesco della bomba a Codroipo: il trasporto dell'ordigno con 500 chili di esplosivo verso il luogo del brillamento

Alcune indicazioni sull’ordigno: 1.78 x 59 circa di grandezza. Il peso della bomba era di oltre una tonnellata con 500 chili di esplosivo. L’ordigno, fabbricato nel 42, verrà trasportato tramite mezzo militare

Le spolette della bomba



Aggiornamento ore 8.40. Terminata l’attesa dei 30 minuti dopo il despolettamento: le operazioni, come riferiscono gli operatori presenti sul posto, sono andate bene come da previsione. Ora si attende il via libera per il ripristino della viabilità sia su strada che su rotaia

La struttura che isolava la bomba

Aggiornamento ore 8.15. Si sono concluse come da programma le operazioni di despolettamento della bomba. La spoletta è il congegno destinato a provocare l’esplosione di proiettili d’artiglieria, bombe d’aereo o missili ai quali viene applicato. Dal momento del despolettamento dovranno trascorrere trenta minuti di verifica per accertare che le operazioni siano riuscite in maniera efficace. Intorno alle nove la bomba verrà trasportata sul luogo prescelto per il brillamento.

Aggiornamento ore 7.50. Chiuso il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Udine tra Casarsa a Codroipo. L’ultimo treno è transitato alle ore 7.47. Sul sito di Trenitalia sono stati aggiornati gli orari dei bus sostitutivi.

Aggiornamento ore 7.30. La ss13, all’altezza del bivio Coseat con deviazioni su Dignano e Madrisio, è chiusa al traffico: si procede verso la chiusura della strada nelle altre zone critiche dell’area di evacuazione.

La Ss13 chiusa al traffico per il disinnesco della bomba



Aggiornamento ore 7.20. Sono 23 gli operatori della Protezione civile che hanno assistito le famiglie nelle operazioni di evacuazione. I volontari hanno verificato che tutti residenti della zona abbiamo lasciato la casa

I volontari della Protezione civile al lavoro sull'area da evacuare (Foto E.Anese)



La scoperta della bomba

La scoperta da parte di una ditta che stava svolgendo dei lavori sulle linee ferroviarie nei pressi del ponte. L’operazione di disinnesco prenderà il via alle 8. Terminata la prima fase l’ordigno verrà trasportato a valle, sul greto del fiume Tagliamento, dove verrà fatto brillare.

La bomba d’aereo americana, modello M-34 pesa 900 chilogrammi

Quanto durerà l’evacuazione

Il sindaco, Guido Nardini ha quindi emanato un’ordinanza che prevede l’evacuazione dei cittadini e lo sgombero dell’area per circa un’ora e mezza. Sul posto sarà presente anche la polizia locale con alcuni volontari della Protezione civile che presidieranno la zona garantendo lo svolgimento dell’intervento in massima sicurezza.

I treni sospesi

Dalle 8 alle 9.30 è sospesa la tratta ferroviaria da Casarsa a Codroipo. Reti Ferroviarie Italiane fa sapere che i treni subiranno cancellazioni, deviazioni e modifiche d’orario e che non sarà possibile attivare un servizio di bus sostitutivi fra le due località, in quanto è prevista la chiusura dello stesso tratto lungo la strada Pontebbana.