Condizionatore a fuoco, appartamento inagibile

UDINE. Il condizionatore va a fuoco, parte l’incendio e l’appartamento, a causa degli ingenti danni all’impianto elettrico e agli arredi, risulta inagibile.

È successo nel pomeriggio di domenica 14 agosto in una palazzina al civico 41 di via Riccardo di Giusto dove risiede una famiglia di origini straniere.

Tutti quanti erano usciti e, proprio quando in casa non c’era nessuno, dal condizionatore portatile – stando ai primissimi accertamenti dei pompieri – sarebbero partite le fiamme. Sul posto al lavoro per ore i vigili del fuoco, arrivati anche con l’autobotte e l’autoscala.

Non si registrano danni strutturali all’edificio.