Parchi e musei aperti, cosa fare a Ferragosto per chi resta a Pordenone

Chi non ama la confusione e non ha nessuna voglia di avventurarsi in giornata al mare, in montagna o al lago, potrà comunque trovare il modo di passare delle ore piacevoli in città, anche con i bambini.Per quanto riguarda l'offerta culturale, al di là degli appuntamenti del programma dell'Estate in città, ci sono i due musei civici del centro - il civico d'arte Ricchieri in corso Vittorio Emanuele II e il museo di storia naturale Zenari che ha sede in piazza della Motta - che saranno aperti dalle 15 alle 19.

Il museo d'arte, oltre alle collezioni che consentono di apprezzare anche opere del Pordenone, il principale artista della città, offre come al solito mostre temporanee. Si chiude proprio il 15 l'esposizione "È per sempre Magredi" degli artisti Mara Fabbro, Alberto Pasqual e Sergio Vaccher. Una mostra di grande attualità perchè, attraverso forme d'arte diverse, esplora anche il rapporto tra l'uomo e la natura anche sotto forma di denuncia ambientale.Il museo di scienze naturali offre invece le proprie collezioni, sconosciute anche a molti pordenonesi. Per i musei civici si tratta di un servizio in più, dal momento che l'apertura normalmente viene garantita dal giovedì alla domenica.Non è aperta invece la galleria Harry Bertoia, dove è in corso l'allestimento della mostra fotografica "Mosaici scomposti" di Maurizio Galimberti che aprirà però il 26 agosto. Anche il Ricchieri, dopo l'esposizione dedicata ai Magredi, ospiterà una nuova mostra, che sarà inaugurata nel periodo vicino a Pordenonelegge.

Si tratta della personale dedicata al pittore pordenonese Angelo Giannelli, che consentirà ai pordenonesi di vedere alcune opere di collezioni private e altre che sono patrimonio del museo.Infine il Paff. Il palazzo arte fumetto Friuli, che ha sede a parco Galvani, è aperto tutti i giorni, tranne però il lunedì e non farà eccezione il giorno di Ferragosto. Già da martedì però si potrà visitare la mostra "Blacksad i colori del noir" di Guarnido e quella dedicata a Tony Wolf, illustratore amatissimo dai bambini.

Chi non ama la cultura e cerca una giornata in mezzo alla natura può approfittare dei parchi della città, con tanto di percorso dal San Valentino - il parco inclusivo - passando per il san Carlo, il parco del seminario e il parco delle terme romane di Torre. Un circuito ideale anche per una scampagnata in bicicletta. Sempre aperto anche il rinnovato parco Galvani, un polmone verde aperto sulla città.