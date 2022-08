Ferragosto da tutto esaurito a Lignano: 200 mila presenze, tra ombrelloni, feste e fuochi d’artificio

Brezza piacevole, caldo sopportabile. E tanta, tanta gente: almeno 200 mila presenze, secondo le stime del Comune. Lignano ha trascorso così Ferragosto, con il picco di arrivi, tanti turisti stranieri e moltissimi pendolari, arrivati in queste ore per trascorrere in riva al mare la festa estiva. Sold out gli ombrelloni negli stabilimenti, così come difficilissima è la caccia al parcheggio: si conferma così il trend di questa stagione, che ha riportato la località balneare friulana ai livelli di turisti pre-Covid. Il dispositivo di sicurezza approntato dalle forze dell’ordine per fronteggiare l’aumento di presenze ha tenuto: non si segnalano, almeno fino al tardo pomeriggio del 15 agosto, particolari situazioni di criticità.





Più animazione

«C’è tanta gente ovunque: in spiaggia, nei bar, negli hotel. E’ un bel Ferragosto, gioioso e spensierato: un clima che non vivevamo da tre anni, nonostante il grande impegno degli operatori», conferma Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta. «Siamo ripartiti a pieno regime, anche con gli animatori: rispetto all’anno scorso ne abbiamo messi a disposizione sette, tra il Bagno 3 e il 4, che si spostano a Sabbiadoro nel caso di particolari eventi», aggiunge ancora Ardito.

Al consolidamento delle presenze locali («Tanti friulani con la pandemia hanno riscoperto Lignano, scegliendola anche quest’anno») si aggiunge la ripresa a pieno ritmo del turismo dall’estero, «anche da Belgio, Svizzera, Francia, presenze che non osservavamo da diversi anni. A questi si affiancano i nostri bacini storici, come Austria, Ungheria, ma anche Cechia, Slovacchia, Danimarca e Olanda».



Stranieri in aumento. Anche dall’Ucraina

«Agosto è agosto», conferma il coordinatore regionale del Sindacato italiano balneari (Sib), Salvatore Sapienza, e come tradizione vuole, a metà mese «le spiagge registrano il pieno di presenze, anche se sono meno affollate di quanto si potesse pensare considerato il buon andamento della stagione a giugno e luglio». Molti gli stranieri sotto l'ombrellone: «Ciò significa che agosto non è più solo il mese delle vacanze degli italiani. Arrivano da Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo. A luglio in particolare sono state registrate diverse presenze dalla Repubblica Ceca. Inoltre, e per la prima volta, nel corso dell'estate sono stati tanti i bagnanti ucraini a Lignano».

Di contro, aggiunge, «si sono visti pochissimi russi, nonostante Lignano abbia sempre avuto una certa clientela russa interessante». Per un'analisi complessiva sull'andamento delle presenze agostane, aggiunge Sapienza, «bisognerà aspettare la settimana dal 22 e vedere se si confermerà il pienone. Nei due anni di restrizioni causa Covid, in Fvg siamo stati meno penalizzati rispetto ai colleghi del centro e Sud Italia, perché gli stranieri hanno comunque raggiunto la nostra costa. L'emergenza sanitaria ci ha inoltre fatto riacquisire una clientela che ha riscoperto il litorale regionale. E nel 2022 soprattutto a giugno abbiamo registrato buoni risultati, grazie alle temperature favorevoli e alla gran voglia di andare al mare fin da subito».



Animazione, fuochi e divertimento

Già in mattinata si è registrato il sold-out in diversi stabilimenti, dove sono andati esauriti i pochi ombrelloni e lettini non ancora prenotati. «Anche i parcheggi sono piuttosto pieni», racconta con soddisfazione l’assessore al Turismo di Lignano, Massimo Brini, che per tutto il pomeriggio è stato in contatto con la centrale della Polizia locale, che monitora la situazione in riva all’Adriatico. «Abbiamo moltissime presenze in spiaggia, tantissime persone che passeggiano per il centro, i locali che stanno lavorando bene: c’è di che essere soddisfatti – analizza -. Speriamo che il tempo tenga anche per la serata, quando sono previsti i fuochi d’artificio».

Alle 23.30 di Ferragosto occhi puntati al cielo per la magia dei fuochi d’artificio di Sabbiadoro destinati a suggellare la giornata culmine dell’estate. Martedì 16 torna l’atteso appuntamento con “L’incendio del mare” dalle 23.30 nello specchio acqueo antistante piazza Marcello D’Olivo e dal Pontile a Mare, spettacolo che ritorna a Pineta dopo due anni di assenza. A ideare ventagli dorati, nuvole d’argento fuochi paracadute e i tradizionali fantasmini l’estro del “mago dei fuochi”, Ciro Manfredonia, a coreografare uno spettacolo pirotecnico, ideato nel 1995 con Renzo Ardito, l’allora presidente della società Lignano Pineta. «Uno spettacolo unico, realizzato dalla famiglia Iannotta di Mondragone, che da sedici generazioni si occupa di fuochi pirotecnici», rivendica con orgoglio Giorgio Ardito.

Tante le feste a tema, con il Tenda Bar a proporre l’ormai tradizionale “Il Natale quando arriva… arriva” (con centinaia di ragazzi vestiti a tema natalizio, tra Babbi Natale, renne e pacchi regalo) , l’anguria offerta ai vacanzieri degli stabilimenti balneari di Pineta e l’elezione di Miss Anguria (per la cronaca, ha vinto Beatrice).