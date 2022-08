Tombelle di Vigonovo, i soccorsi sul luogo in cui una bimba è stata investita dall'auto del padre

A Tombelle di Vigonovo, frazione divisa tra i comuni di Saonara nel Padovano e Vigonovo, una bambina di un anno e otto mesi sarebbe stata investita dall’auto guidata dal padre mentre effettuava una manovra di retromarcia.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso e i carabinieri, ma per la piccola, in gravissime condizioni, non c'è stato nulla da fare.

01:54