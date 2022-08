L’innovazione siede a tavola: torna l’appuntamento con l’Alfabeto del futuro a Udine

Ricerca, innovazione, evoluzione: il mondo sta cambiando e con esso anche il nostro modo di nutrirci e il settore dell’alimentazione. Tradizione e innovazione incrociano sempre di più l’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale e soprattutto al buon cibo.

«L’innovazione siede a tavola» sarà il tema della tappa a Udine dell’Alfabeto del futuro, l’appuntamento con le sfide dell’innovazione dei giornale del gruppo Gedi. L’evento, in calendario il 7 settembre, alle 17.30, nella cornice di Palazzo Valvason Morpurgo, anticipa l’inaugurazione della kermesse gastronomica Friuli Doc.

I temi dell’appuntamento a Udine e il questionario dei lettori



Dalla coltivazione alla trasformazione fino alla filiera che porta il prodotto al consumatore: si parte da qui per affrontare il tema del buon cibo e della sostenibilità, punto cardine delle Agende e dei programmi europei. A parlarne sul palco con gli ospiti ci saranno il direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, il direttore de La Stampa Massimo Giannini e il direttore del Secolo XIX di Genova Luca Ubaldeschi.

Tante le voci che si alterneranno sul palco tra cui quella del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che affronterà alcuni dei temi proposti in un questionario (lo trovate qui) riservato a voi lettori.

I panel con gli ospiti

Non si può parlare di eccellenze enogastronomiche senza l’intervento della Coldiretti. A rappresentarla, in un panel con il direttore Mosanghini, ci sarà il direttore del Friuli Venezia Giulia Cesare Magalini. Sul palco anche Mario Emilio Cichetti, direttore del Consorzio del prosciutto di San Daniele e il professor Edi Piasentier, direttore del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università di Udine.

Chi poi mette le mani in pasta sono proprio i protagonisti del nostro territorio: ascolteremo le esperienze e le innovazioni di tre imprenditori agricoli. Ci sarà Laura Zoff dell’omonima aziende Zoff che ha fatto del rispetto per i suoi animali la bussola della sua attività. Con lei sul palco anche Marco De Munari che a San Vito al Tagliamento si occupa di arachidi e Valentina Paulitti e la sua alga spirulina, un alimento particolarissimo assai sconosciuto sul territorio regionale e nazionale (sono pochissimi i produttori in Italia) di colore verde azzurro e con una forma a spirale.

L’ospite di rilevanza nazionale sarà Sara Roversi, fondatrice del Trust Future Food Institute che fa dell’innovazione alimentare la bandiera della rivoluzione della sostenibilità. Da non perdere anche l’intervista a Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo.

L’intervista nel Metaverso

La realtà virtuale può aiutare chi soffre di disturbi alimentari? La risposta a questa domanda, che apre scenari importanti nella lotta contro i Dca nel campo della psicologia, verrà data da Peter Von Larsson, professore associato di UniTo. Con lui ci sarà sarà il direttore Ubaldeschi che, anche in questa tappa dell’Alfabeto del Futuro, condurrà l’intervista nel Metaverso.

Come partecipare

Per partecipare è necessario iscriversi sulla piattaforma digitale degli eventi di Gedi digital: potete accedere cliccando sul link https://eventi-live.gedidigital.it/dashboard.html.

Una volta entrati nella piattaforma scorrete fino a trovare l’appuntamento L’Alfabeto del futuro a Udine e accedete.

Se non siete abbonati o registrati, dovete prima registrarvi. In alternativa potete mandare una mail a direzione@messaggeroveneto.it specificando nome e cognome.