Il futuro dell’agroalimentare in Friuli Venezia Giulia: rispondi al nostro questionario

La tecnologia al servizio del buon cibo e dell’alimentazione sostenibile. Di questo si parlerà a Udine, il prossimo 7 settembre, a palazzo Valvason Morpurgo per la tappa di Alfabeto del Futuro (Qui il programma).

Ma quali sono i prodotti che rappresentano al meglio la nostra regione? E che cosa dovrebbe fare il Friuli Venezia Giulia per diventare più competitivo in campo alimentare? L’evento si terrà il giorno prima dell’inaugurazione della kermesse enogastronomica Friuli Doc. E sarà il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ad affrontare il tema con le risposte e i suggerimenti dei lettori lettori.



Come fare? Basta rispondere alle tre domande che vi proponiamo qui in basso. Il questionario è anonimo.