Ha un malore in mare, turista muore a Lignano

Come ogni mattina, da quando era in vacanza a Lignano, aveva deciso di andare a fare una nuotata in mare di una quindicina di minuti.

Ma mercoledì 17 agosto, un malore che l’ha colpito mentre si trovava in acqua, è stato fatale a Luciano Pizzato, turista di 65 anni della provincia di Padova.

Quando la moglie, che si trovava nei pressi della spiaggia Bella Italia Efa Village, non l’ha visto tornare verso le 8.30, ha subito dato l’allarme.

Così la Capitaneria di Porto di Lignano, una volta ricevuta la segnalazione, ha fatto scattare le ricerche: il suo corpo è stato trovato nella tarda mattinata a un centinaio di metri dalla riva, all’altezza dell’ufficio spiaggia 6 di Pineta.

Ad accorgersi di una sagoma che stava riaffiorando dall’acqua sono stati alcuni bagnanti.

Subito è stato dato l’allarme e gli assistenti bagnanti si sono precipitati per recuperarla e portarla a riva allertando gli operatori sanitari del 118. I tentativi di rianimare l’uomo – anche attraverso l’utilizzo del defibrillatore – sono proseguiti per oltre un’ora ma purtroppo per il 65enne non c’è stato nulla da fare.

La moglie, appena saputo del decesso del marito, è stata colta da un malore ed è stata trasportata all’ospedale della località balneare per essere sottoposta a tutti gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Del fatto è stato informato il magistrato di turno.

La zona in cui sono stati messi in atto i soccorsi è stata schermata dagli ombrelloni. Nella spiaggia è calato un lungo silenzio durante le manovre di rianimazione.

In prima linea tra i soccorritori c’era Filippo Padovani, il coordinatore degli assistenti bagnanti della Lignano Pineta. «Ci siamo alternati in cinque durante il massaggio cardiaco – racconta –. I ragazzi hanno dato davvero il massimo per cercare di riuscire a salvare la persona.

Quanto è accaduto ci deve far ricordare che per quanto il mare possa essere considerato un luogo tranquillo e sicuro, è sempre consigliabile non andare mai in acqua da soli e, se possibile, non allontanarsi troppo dalla riva, evitando di scegliere gli orari di minore affluenza».