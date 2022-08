Il Rosatellum 2.0 spiegato bene: come verranno eletti i parlamentari il 25 settembre

Legge elettorale complicata, forse come nessuna prima, per la definizione degli eletti, il Rosatellum è semplicissima per quanto riguarda il metodo di voto che, in estrema sintesi, si limita a una sola “ics” da apporre, come vedremo, su un candidato oppure su un partito che lo sostiene.

Il Parlamento ridotto

Il primo concetto da sottolineare è che, con la riduzione dei parlamentari, il numero di onorevoli che andrà a Roma sarà drasticamente ridotto rispetto al passato. Il prossimo Parlamento, infatti, sarà composto da 400 deputati e 200 senatori con il Friuli Venezia Giulia che ne eleggerà, rispettivamente, 8 e 4.

Un terzo di maggioritario

Il Rosatellum è una legge elettorale mista che elegge un terzo degli onorevoli attraverso un riparto maggioritario e due terzi con quello proporzionale. Il sistema maggioritario è semplice. Il Paese viene diviso in 147 maxi-collegi elettorali per la Camera, con una media di 400 mila abitanti l’uno, e 74 per il Senato con una media di 800 mila votanti. Ogni coalizione, o singolo partito, schiera un proprio candidato e viene eletto semplicemente chi prende un voto in più degli altri.

Due terzi di proporzionale

Il grosso dei parlamentari, cioè due terzi del totale pari a 245 deputati e 122 senatori (oltre ai 12 complessivi della circoscrizione Estero), viene eletto in quota proporzionale. Ogni partito, in altre parole, presenta listini bloccati, senza possibilità di preferenza, da 2 a 4 persone con candidati che vengono eletti, appunto, proporzionalmente al numero di voti ottenuti dai singoli movimenti. Attenzione, però, perché a differenza del maggioritario qui è prevista una soglia di sbarramento del 10% per le coalizioni e del 3% per i partiti a livello nazionale. Chi non raggiunge queste quote di consenso, in estrema sintesi, non ottiene né un deputato né un senatore.

Particolarità del Rosatellum

Il Rosatellum, tuttavia, prevede una serie di eccezioni bizantine e non banali.

La prima riguarda i partiti all’interno di una coalizione che ottengono su scala nazionale meno del 3%, ma almeno l’1% dei voti. In questo caso i voti non vengono persi, bensì divisi tra gli altri partiti della coalizione proporzionalmente ai voti conquistati dagli stessi. È il caso, ad esempio, di +Europa e Noi con l’Italia alle Politiche del 2018. Il movimento di Emma Bonino conquistò il 2,56%, insufficiente a fare scattare eletti nel proporzionale con quei voti che andarono, però, tutti al Pd, cioè all’unico partito della coalizione di centrosinistra in grado di superare la soglia di sbarramento. Allo stesso tempo, quindi, i voti dei centristi (1,3%) vennero divisi tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, tutti in grado di conquistare più del 3% dei consensi. Chi ottiene meno dell’1%, invece, vede tutti i propri voti dispersi.

Candidature dei partiti. Una lista deve obbligatoriamente presentarsi in almeno due terzi dei listini proporzionali del Paese. I n realtà è prevista una deroga per i movimenti regionali come l’Svp in Alto Adige e, nel 2018, il Patto per l’Autonomia in Friuli Venezia Giulia. Il Rosatellum, infatti, consente loro di presentarsi in una sola regione, ma per accedere al riparto proporzionale un partito deve vincere almeno in due collegi uninominali oppure ottenere il 20% dei voti nel territorio di appartenenza.

Candidature singole. La legge elettorale prevede che uomini e donne non possano essere presenti in più del 60% dei collegi maggioritari e come capolista del proporzionale (a livello nazionale per la Camera e regionale per il Senato). Ci si può candidare in un collegio uninominale (maggioritario) e in fino a cinque listini proporzionali, ma non in più di un collegio.





(a livello nazionale per la Camera e regionale per il Senato). Ci si può candidare in un collegio uninominale (maggioritario) e in fino a cinque listini proporzionali, ma Dove si viene eletti. Un’altra stranezza, inoltre, è data dal fatto che nel caso in cui un candidato venga eletto in più listini proporzionali, fa “scattare” il seggio nel territorio dove ha preso meno voti. Se invece vince sia il collegio maggioritario sia viene eletto nel listino, il seggio scatta nel primo caso. La composizione dei listini bloccati deve rispettare l’alternanza di genere uomo-donna oppure donna-uomo.

Chi può candidarsi e come si vota



Per candidarsi alla Camera bisogna avere 25 anni, per il Senato, invece, 40.

Come si vota. Premesso che per la prima volta il 25 settembre voteranno sia per la Camera sia per il Senato tutti i maggiori di 18 anni, il sistema di voto è semplice. L’elettore, infatti, sarà chiamato a votare soltanto per il proprio collegio maggioritario.

1946-2020: con quali sistemi elettorali ha votato l'Italia

Può scegliere di votare un partito che appoggia il candidato oppure il candidato stesso.

Vota il partito che appoggia il candidato. Nel primo caso il suo voto verrà “trasmesso” tale e quale anche al listino del partito scelto nel proporzionale.

Vota solo il candidato. Mettendo la “ics” sul candidato, invece, il voto verrà diviso, nei listini bloccati, tra i partiti che lo sostengono in maniera proporzionale ai voti ottenuti.

Tanto per capirci, se un elettore di centrosinistra barra il simbolo del Pd a fianco del candidato, quel voto andrà al 100% anche al listino dem al proporzionale. Se invece un elettore di centrodestra sceglierà il candidato, il suo voto verrà spartito nel listino tra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati (se passa la soglia di sbarramento) in proporzione ai voti di partito conquistati.

Rosatellum 2.0: ecco come funziona la legge elettorale con cui voteremo a settembre

Attenzione: non si deve assolutamente barrare nulla nel listino proporzionale e non è nemmeno consentito il voto disgiunto cioè votare un candidato (o un partito) nel collegio e un altro nel listino bloccato. Escluse, come detto, anche le preferenze.