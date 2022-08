Turista italiano arrestato per sospetto omicidio della moglie a Umago

Un turista italiano è stato arrestato questa mattina, giovedì 18 agosto 2022, è sospettato di aver ucciso la moglie a Umago.

Lo riportano alcuni siti croati. Anche la donna, secondo le prime notizie, sarebbe di nazionalità italiana. Il fatto di sangue sarebbe accaduto all’alba in un appartamento a Babici, non lontano dalla costa. Le indagini sono in corso.