Una giovane Joan Crawford diretta da Tod Browning aprirà le Giornate del muto

C’è anche una Joan Crawford poco più che ventenne, di una bellezza sfolgorante, nel film “The unknown” (Lo sconosciuto), del 1927, che contribuì a lanciare la sua splendida carriera e che sabato primo ottobre inaugurerà nel Teatro Verdi di Pordenone la 41esima edizione delle Giornate del cinema muto.

Storia d’amore a tinte fosche, ambientata in un circo, firmata da Tod Browning (regista anche di Dracula e Freaks), forte di una memorabile interpretazione di Lon Chaney, è uno dei titoli cult della storia del cinema. Già presentato a Pordenone nel 1994 con il memorabile accompagnamento al pianoforte dell’ex Velvet Underground John Cale, ora si presenta come un film nuovo e più lungo di dieci minuti, dopo il ritrovamento al Národní Filmový Archiv di Praga e il restauro del George Eastman Museum di Rochester, contenente numerose sequenze inedite. Ancora una volta sarà l’Orchestra San Marco di Pordenone a eseguire la nuova partitura, opera del pianista e compositore messicano José María Serralde Ruiz.

Per la serata finale la scelta è caduta su Alfred Hitchcock che – anche se non sempre lo si ricorda - prima dell’avvento del sonoro girò una decina di film. Sabato 8 ottobre (in replica domenica 9) il sipario sul festival calerà con “The Manxman” (L’isola del peccato, 1929), tratto dal romanzo del 1894 di Hall Caine. Anche in questo caso la nuova partitura del musicista britannico Stephen Horne, orchestrata da Ben Palmer, sarà eseguita dall’Orchestra San Marco affiancata da alcuni musicisti specializzati in musica celtica.

Già venerdì 30 settembre, mantenendo quello che negli anni è diventato un appuntamento fisso e un omaggio alla città che ospitò il festival dal 1996 al 2006, la preapertura riporterà per una sera le Giornate a Sacile, nel Teatro Zancanaro, con la commedia “Up in Mabel’s Room” (Nella camera di Mabel, 1926) di E. Mason Hopper, accompagnata dalla Zerorchestra diretta da Günter Buchwald (in replica giovedì 6 ottobre a Pordenone).

Come sempre la musica ha un ruolo fondamentale nella struttura del festival e non mancheranno anche quest’anno le curiosità, per esempio domenica 2 ottobre, quando sarà proposto “Nanook of the North” (Nanuk l’Eschimese), realizzato dal regista ed esploratore Robert Joseph Flaherty, film considerato una pietra fondante del documentarismo: l’accompagnamento composto da Gabriel Thibaudeau, oltre ai flauti e alle percussioni prevede il canto di gola tipico degli Inuit: dal Canada ne arriveranno due Pordenone. Il tradizionale evento musicale di metà settimana (mercoledì 5 ottobre) è un’epopea danese del 1920, “Saga Borgarættarinnar”, girato in Islanda, con meravigliose vedute del paesaggio recentemente restaurato. Per l’accompagnamento musicale arriveranno dall’Islanda il compositore Þórður Magnússon e Bjarni Frimann, che dirigerà nell’esecuzione un ensemble di nove elementi.

Fra le retrospettive proseguirà “Ruritania”, (film ambientati in regni di fantasia localizzati nei Balcani) che ha in programma anche parodie, con grandi comici come Stan Laurel, Harold Lloyd e Charley Chase. Riscoperte e nuovi restauri completano il ricco carnet, che prevede anche un omaggio ai 90 anni della Mostra del cinema di Venezia, molti film di viaggio, documentari sulle eruzioni dell’Etna dei primi anni Venti del Novecento. Seminari, presentazioni, conferenze, masterclasses compongono il programma del festival, tutto finalmente in presenza, anche se non mancherà una selezione di proposte online.