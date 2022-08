Scontro tra due auto, quattro feriti

È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato, poco dopo le 12 di sabato 20 agosto, a Fagagna, in via Gabriele Luigi Pecile. Per cause ancora da accertare si sono scontrate due automobili.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi. Una persona è stata elitrasportata all'ospedale di Udine.