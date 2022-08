Covid, il bollettino di lunedì 22 agosto: in Fvg 189 nuovi contagi e un decesso

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 189 nuovi contagi da Covid-19. Nel dettaglio: 31 le positività riscontrate su 810 tamponi molecolari processati, e altre 158 rilevate su 700 test rapidi antigenici.

Si registra un decesso a Udine. Sono quattro le persone ricoverate in terapia intensiva e 195 i pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti. Il tasso di incidenza dei contagi in regione negli ultimi sette giorni è pari a 379,4 casi ogni 100 mila abitanti. Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 470.158 contagi e 5.330 decessi.