I proprietari sono in vacanza, i ladri fanno razzia in casa

Furto da 9 mila euro in un'abitazione di via Cormor, a Tavagnacco. I ladri hanno rubato monili in oro, gioielli, capi di abbigliamento e anche alcuni oggetti da collezione.

È stata la proprietaria dell'abitazione, una donna di 52 anni, al rientro dalle ferie, a denunciare l’accaduto ai carabinieri della stazione di Feletto Umberto.

I ladri, per entrare in casa, hanno forzato la porta del garage e una volta all'interno hanno rovistato in tutte le stanze.

Il furto, avvenuto tra il 13 e il 19 agosto, è stato denunciato nella serata di domenica 21 agosto. Le forze dell'ordine sono al lavoro,anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per identificare i responsabili.