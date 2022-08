Tamponamento tra tre auto sulla Regionale 56, disagi al traffico

Tamponamento tra tre auto, verso le 11.30 di lunedì 22 agosto, lungo la sr 56 a Manzano e il traffico lungo la regionale va in tilt con forti rallentamenti.

Per cause ancora in corso di accertamento, da parte della polizia locale giunta sul posto per i rilievi, le tre auto che stavano proseguendo in direzione di Udine, sono entrate in collisione fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Udine che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti.