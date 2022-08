Lignano, controlli dei carabinieri del Nas: chiusi due centri benessere

A Lignano i carabinieri hanno sottoposto a controllo 33 esercizi pubblici con il conseguente accertamento di 9 violazioni, di cui 5 di rilevanza penale e 4 di carattere amministrativo per violazioni alle norme in materia. Due centri benessere sono stati chiusi, come disposto dal Comune lignanese, a seguito dei controlli operati dal Nucleo antisofisticazione e sanità di Udine e che hanno evidenziato, a carico dei titolari, la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per la vendita al dettaglio di generi alimentari attivato all’interno.

01:15