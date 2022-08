Furgone e auto finiscono fuori strada e si ribaltano, due feriti

E' di due feriti non gravi il bilancio dell'incidente avvenuto martedì 23 agosto, poco dopo le 16, lungo la strada regionale 352, ad Aquileia. Giunti all'altezza del ristorante "Due leoni", due veicoli, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di dalla Radiomobile di Palmanova, si sono scontrati frontalmente, finendo entrambi capovolti fuori strada.

Nell'urto sono rimasti coinvolti un furgone Ducato condotto da un udinese di 61 anni e una Hyundai al volante della quale c'era un cittadino del Bangladesh di 47 anni. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale di Palmanova per accertamenti. Sul posto, anche i vigili del fuoco di Cervignano.