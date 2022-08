La Lega chiede una commissione di inchiesta sull’incidente che ha causato la morte del ragazzo di 15 anni

«Chiederemo al nuovo Parlamento di istituire una commissione di inchiesta per valutare l'incidenza dell'infortunistica stradale causata da personale americano nel territorio limitrofo alla base Usaf di Aviano.

Ragazzo ucciso dall’auto di una soldatessa, il comandante della Base Usa in visita alla famiglia: «Vi saremo vicini anche in futuro» 24 Agosto 2022 L’incontro

Questa decisione sarà propedeutica ad accertare condizioni e presupposti utili all'ormai necessaria revisione delle regole che disciplinano la gestione e i rapporti con il personale militare di istanza alla base e che risalgono, nel complesso di base, agli anni Cinquanta del secolo scorso».

La soldatessa Usa non risponde al giudice, i testimoni: procedeva a zig zag prima di imboccare la rotatoria dell’incidente Valentina Voi 24 Agosto 2022 in tribunaleValentina Voi

Lo scrivono, in una nota, i parlamentari della Lega del Fvg. «Rimarcando il valore strategico - sia dal punto di vista geopolitico che militare - della base Usaf, chiederemo anche un incontro al generale Tad Clark per sollecitare immediatamente un controllo più capillare ed efficace del proprio personale onde evitare che episodi come quello dei giorni scorsi possano ripetersi nuovamente», concludono i parlamentari del Carroccio.