Donna investita da un’auto in viale Trieste: è in gravi condizioni

UDINE. Stava camminando in viale Trieste, a Udine, quando è stata investita da un’auto. È successo verso le 21.30 di giovedì 25 agosto. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare da parte dei carabinieri di Udine, giunti sul posto per i rilievi.

La donna, che a seguito dell’impatto è finita sotto la vettura, è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza: le sue condizioni sono serie. L’auto ha terminato la sua corsa contro un marciapiede.