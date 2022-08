Parcheggia e va a fare compere alle Sorelle Ramonda: i ladri rompono il finestrino dell’auto e rubano telefono, computer e contanti

REANA DEL ROJALE. Ha lasciato la sua automobile nel parcheggio del negozio “Sorelle Ramonda” in via Nazionale, a Reana del Rojale, ed è andato a fare acquisti. Finito lo shopping, però, è arrivata la brutta sorpresa: nel pomeriggio di giovedì 25 agosto, tra le 15 e le 16, un cittadino austriaco ha trovato uno dei finestrini laterali della macchina in frantumi. I ladri sono entrati in azione rubando un telefonino e un computer portatile, per un valore di circa 2.500 euro, che erano stati lasciati in bella vista all’interno del veicolo. I malviventi hanno portato via anche denaro in contanti per circa 300 euro.

Il proprietario ha denunciato il furto ai carabinieri di Feletto Umberto.

È solo l’ultimo dei colpi messi a segno nelle macchine negli ultimi giorni. Altri episodi si sono verificati infatti a Cividale e a Nimis. Proprio per questo le forze dell’ordine rinnovano l’invito a prestare massima attenzione. Il primo consiglio è quello di non lasciare il veicolo con le chiavi inserite, nemmeno per pochi secondi, che potrebbero risultare decisivi per il furto. Prima di lasciare il mezzo è opportuno assicurarsi che i finestrini siano ben chiusi. Non vanno mai lasciate borse, borselli, zaini, marsupi, così come tablet o computer in bella vista: ai ladri bastano pochi secondi per entrare in azione, spaccare il finestrino e fare razzia.