in veneto

Sbanda e investe nove ragazzini: «Ero sobrio e ho fatto di tutto per evitarli. È stato un gusto all’auto»

Parla il 21enne alla guida della Seat che ha investito un gruppo di giovani finiti all’ospedale: «Sui social mi trattano come un criminale ma è stato un incidente e ho fatto il possibile per non colpirli»