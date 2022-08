Esce di strada e si ribalta con l’auto in un campo, poi abbandona il veicolo

PREMARIACCO. Il conducente di un'automobile, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. È successo nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto, in località Azzano di Premariacco.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a segnalare la presenza della macchina che ha terminato la sua corsa ribaltandosi in un campo. Il conducente del veicolo, dopo l'incidente, si è allontanato autonomamente.