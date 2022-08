Le elezioni sfrattano la maratonina dei Borghi: la sedicesima edizione viene rinviata a novembre

Domenica 25 settembre, data scelta per le elezioni di Camera e Senato, era anche in calendario per la 16ª edizione della Maratonina dei Borghi – Città di Pordenone.

La concomitanza con le elezioni ha reso impossibile organizzare una gara di corsa che si estende in un tracciato di 21 chilometri, tutti all’interno del territorio comunale. La chiusura delle strade, i divieti di sosta, le modifiche alla viabilità richiedono un grande dispiegamento di forze. In quella data molti agenti della polizia locale saranno impegnati in altre attività.

La Maratonina, così, salta e per ora è rinviata a data da destinarsi. L’idea dell’associazione sportiva Equipe, organizzatrice dell’evento, è di recuperare l’appuntamento e cercare di correre comunque prima della fine dell’anno. Come ha specificato il presidente, Luciano Sgrazzutti, «a pesare sulla decisione di spostare la data della nostra manifestazione prevista per il 25 settembre è stata l'impossibilità di garantire l'apparato di sicurezza, il coordinamento con gli Enti locali e le varie fasi organizzative essendoci la necessità di presidiare le sedi del voto come accade sempre alle elezioni. Sarà nostra premura – ha aggiunto – comunicare al più presto la nuova data della manifestazione».

L’ipotesi è che la Maratonina dei Borghi si corra a novembre, trovando una data che non vada in contrapposizione con altri eventi podistici. Intanto, a vedere il bicchiere mezzo pieno, i runners avranno oltre un mese di allenamento in più.