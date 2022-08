in ospedale e al gervasutta

Le ferie aggravano le liste d’attesa a Udine: fino a 100 giorni per la riabilitazione

Per una visita dermatologica, sempre entro 30 giorni, all’ospedale di Udine si registrano 238 giorni di attesa, mentre sono 287 giorni per quella oculistica e 86 per quella cardiologica

Lisa Zancaner