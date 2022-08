Perde il controllo dell’auto e finisce la sua corsa contro il palo della luce

UDINE. Il conducente di un'automobile, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica.

È successo poco prima delle 16 di venerdì 26 agosto, a Udine, in via Resistencia. Sul posto gli operatori sanitari del 118, la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.