Auto si ribalta sulla Pontebbana: un morto

ARTEGNA. Un incidente mortale si è verificato poco dopo le 20.30 di sabato 27 agosto sulla Pontebbana, in comune di Artegna. Un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata.

A bordo del veicolo, da quanto si è appreso, viaggiavano due persone: una è deceduta sul colpo, l’altra è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.