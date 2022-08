Fiamme sul terrazzo di un’abitazione, in tre si mettono in salvo

Un incendio, per cause ancora da accertare, è scoppiato, poco prima delle 14 di sabato 27 agosto, su un terrazzo all'esterno di un'abitazione di via Venzone, a Codroipo. All'interno della casa c'erano alcune persone, tre secondo una prima ricostruzione, che sono uscite autonomamente.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Codroipo e le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.