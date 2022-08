Pioggia, vento e alberi abbattuti nel Collinare, grandinata e blackout a Udine: in Friuli è arrivato il maltempo

UDINE. Era annunciato e non si è fatto attendere: il maltempo è arrivato in Friuli. Piogge e raffiche di vento, nel pomeriggio di sabato 27 agosto, hanno sferzato numerosi comuni udinesi, causando in alcuni casi lo schianto di alcuni alberi e allagando strade. Una forte grandinata si è abbattuta verso le 16.30 su Udine: in alcune zone del capoluogo si sono verificati anche temporanei blackout elettrici.

Intense precipitazioni si sono registrate a Ragogna, Artegna, Tarcento, Coseano, San Daniele, nel Codroipese e nella zona della Carnia.

Albero caduto in strada a Magnano in Riviera

A Gemona un albero è caduto in piazzale della Stazione, piante cadute in strada anche a Magnano in Riviera: vigili del fuoco e volontari della Protezione civile impegnati in diversi comuni friulani.