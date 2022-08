morto Giulio Giustiniani, giornalista e scrittore: aveva 70 anni

E’ morto, dopo una lunga malattia, il giornalista e scrittore Giulio Giustiniani. Era sposato con Elisabetta Nonino, lascia tre figlie e due figli dal primo matrimonio.

Nato a Firenze il 25 luglio 1952, dopo studi classici e di scienze politiche, Giulio Giustiniani iniziò la sua carriera a La Nazione nel 1970.

Divenne caporedattore centrale nel 1982 e tre anni dopo assunse la vicedirezione de Il Resto del Carlino a Bologna, dove restò fino al 1987. Chiamato da Ugo Stille come caporedattore centrale del Corriere della Sera, divenne vicedirettore del quotidiano di via Solferino nel 1990, con le deleghe per la politica e la cultura. Il 9 giugno 1996 assunse la direzione del Gazzettino di Venezia dove rimase cinque anni.

Dal dicembre del 2001 al giugno del 2006 ricoprì la carica di direttore news e direttore editoriale de La7 e dall'ottobre dello stesso anno direttore dell'agenzia multimediale Apcom dove restò sino all'estate del 2008. Nel marzo 2011 pubblicò il suo primo romanzo "Il Sangue è acqua”.