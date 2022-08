I ladri entrano negli spogliatoi durante la partita e rubano il denaro dai portafogli dei calciatori

Furto negli spogliatoi del campo di calcio. È successo domenica 28 agosto, durante la partita di prima categoria tra il Rivignano e il Lestizza.

I ladri sono riusciti a entrare negli spogliatoi mentre si stava disputando la sfida e hanno rubato denaro contante dai portafogli di tutti i calciatori.

Il danno è ancora da quantificare in quanto i calciatori si stanno recando proprio in queste ore dai carabinieri per formalizzare la denuncia.