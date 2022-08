Furto in una ditta, rubati 300 chilogrammi di metallo ferroso e 100 chili di cavi di rame

Ladri in una ditta di lavorazione di metalli di Buttrio. È successo in via D'Orment, tra il 26 e il 29 agosto. La denuncia è stata formalizzata ai carabinieri della stazione di Manzano, nella mattinata di martedì 30 agosto, dall'amministratore.

Sono stati rubati 300 chilogrammi di metallo ferroso, attrezzatura da lavoro, due generatori e anche 100 chili di cavi di rame. I malviventi sono entrati dopo aver forzato il cancello di un capannone adibito ad officina. Il danno supera i 7 mila euro. Indagini dei carabinieri.