Gli storici studi di registrazione di Milano diventati rifugio per clochard distrutti dalle fiamme

Un incendio, e l'ipotesi è che sia di natura dolosa, ha completamente distrutto un edificio abbandonato di via Quintiliano a Milano, zona Forlanini. Un edificio con una storia: per anni è stato infatti la sede di studi di registrazione della Sugar Cgd. Da tempo era rifugio per senzatetto, e alcuni di loro sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco. video di Ilaria Carra

00:31