Mascherina, scaldacollo e pistola: la sequenza delle rapine nei supermercati di Milano

Uno dei due con cappellino, mascherina e scaldacollo da tirare su al momento giusto entrava fingendosi un cliente e, una volta alla cassa, puntava una pistola al cassiere o alla cassiera per farsi consegnare l'incasso. L'altro aspettava fuori, in auto, pronto a scappare. La polizia ha arrestato a Milano i presunti autori di 24 rapine in soli 5 mesi tra la città e l'hinterland: tutte rapine a supermercati e a un compro oro, sempre con le stesse modalità.

